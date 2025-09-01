Поиск

Глава ЦБ Финляндии призвал ЕЦБ не расслабляться на фоне понижательных инфляционных рисков

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в еврозоне может опуститься слишком низко, и дальнейшего снижения процентных ставок для противодействия такой динамике исключать нельзя, считает член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава ЦБ Финляндии Олли Рен.

"Нам нужно учитывать понижательные риски для инфляции", - сказал Рен в интервью Financial Times, указав на такие факторы, как подешевевшие энергоносители, укрепившийся евро и умеренная инфляция в секторе услуг.

"Расслабляться пока рано", - добавил он.

ЕЦБ восемь раз снижал ставки с июня 2024 года, однако по итогам июльского заседания регулятор принял решение сохранить их на прежних уровнях. Ключевая ставка по депозитам сейчас находится на уровне 2% годовых.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 11 сентября, и рынок не ждет изменения ставок. В целом ожидания трейдеров относительно очередного снижения ставок заметно ослабли: сейчас вероятность такого шага до конца года оценивается менее чем в 40%, тогда как в конце июля оценка превышала 50%.

В июне и июле инфляция в еврозоне составляла 2%, что соответствует целевому уровню ЕЦБ. Июньский прогноз регулятора предусматривал снижение инфляции до 1,6% в следующем году с последующим возвращением к целевому показателю в 2% к 2027 году. Обновленные прогнозы будут опубликованы по итогам сентябрьского заседания.

