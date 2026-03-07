США могут отправить на Ближний Восток бригаду элитной воздушно-десантной дивизии

Военнослужащие Immediate Response Force в январе 2020 года перед отправкой на Ближний Восток после убийства иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани Фото: Andrew Craft/Getty Images

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Армия США неожиданно прервала крупные учения элитной 82-й воздушно-десантной дивизии, не исключено, что одна из ее бригад может быть отправлена на Ближний Восток на фоне военной операции против Ирана, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на официальные источники.

Речь идет о Силах мгновенного реагирования (Immediate Response Force), которые состоят из бригадной боевой группы общей численностью 4 тыс. военнослужащих.

Они могут быть переброшены в любую точку мира в течение 18 часов после получения приказа. По данным источников, по состоянию на пятницу распоряжения о какой-либо переброске этой части не поступало, однако экстренное прерывание учений обычно свидетельствует о готовящемся развертывании.

Как сообщает NBC News также со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп в частном порядке обсуждал с помощниками возможность размещения "ограниченного американского контингента в Иране, который бы использовался для конкретных стратегических целей".

При этом собеседники телеканала подчеркнули, что этот "серьезный интерес" Трампа не означает масштабное наземное вторжение.

По словам источников NBC News, Трамп не принимал никаких решений и не отдавал никаких приказов, касающихся наземных сил.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт заявила телеканалу, что "эта история основана на предположениях анонимных источников, которые не входят в команду президента по национальной безопасности и явно не имеют отношения к этим обсуждениям".

По ее словам, Трамп "всегда с умом оставляет открытыми все варианты".