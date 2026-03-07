Поиск

США могут отправить на Ближний Восток бригаду элитной воздушно-десантной дивизии

США могут отправить на Ближний Восток бригаду элитной воздушно-десантной дивизии
Военнослужащие Immediate Response Force в январе 2020 года перед отправкой на Ближний Восток после убийства иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани
Фото: Andrew Craft/Getty Images

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Армия США неожиданно прервала крупные учения элитной 82-й воздушно-десантной дивизии, не исключено, что одна из ее бригад может быть отправлена на Ближний Восток на фоне военной операции против Ирана, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на официальные источники.

В миреАэропорт "Мехрабад" в Тегеране загорелся в результате авиаударовЧитать подробнее

Речь идет о Силах мгновенного реагирования (Immediate Response Force), которые состоят из бригадной боевой группы общей численностью 4 тыс. военнослужащих.

Они могут быть переброшены в любую точку мира в течение 18 часов после получения приказа. По данным источников, по состоянию на пятницу распоряжения о какой-либо переброске этой части не поступало, однако экстренное прерывание учений обычно свидетельствует о готовящемся развертывании.

Как сообщает NBC News также со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп в частном порядке обсуждал с помощниками возможность размещения "ограниченного американского контингента в Иране, который бы использовался для конкретных стратегических целей".

При этом собеседники телеканала подчеркнули, что этот "серьезный интерес" Трампа не означает масштабное наземное вторжение.

По словам источников NBC News, Трамп не принимал никаких решений и не отдавал никаких приказов, касающихся наземных сил.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт заявила телеканалу, что "эта история основана на предположениях анонимных источников, которые не входят в команду президента по национальной безопасности и явно не имеют отношения к этим обсуждениям".

По ее словам, Трамп "всегда с умом оставляет открытыми все варианты".

Хроника 28 февраля – 07 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Ближний Восток Immediate Response Force отправка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 7 марта

США могут отправить на Ближний Восток бригаду элитной воздушно-десантной дивизии

 США могут отправить на Ближний Восток бригаду элитной воздушно-десантной дивизии

Дмитриев подтвердил, что РФ обсуждает с США возможность ослабления санкций против нефти

Госдеп США одобрил продажу Израилю 12 тыс. авиабомб на фоне операции против Ирана

 Госдеп США одобрил продажу Израилю 12 тыс. авиабомб на фоне операции против Ирана

Аэропорт "Мехрабад" в Тегеране загорелся в результате авиаударов

Глава Минфина США допустил дальнейшее ослабление санкций против нефти из России

Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" вошел в Красное море

Американские военные заявили, что поразили в Иране 3 тыс. целей, 43 корабля

 Американские военные заявили, что поразили в Иране 3 тыс. целей, 43 корабля

Путин и Пезешкиан обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана

В Белом доме ожидают, что операция против Ирана продлится до шести недель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 483 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8591 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 139 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });