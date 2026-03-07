Аэропорт "Мехрабад" в Тегеране загорелся в результате авиаударов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Пожар возник в тегеранском аэропорту "Мехрабад" в результате авиаударов, сообщает CNN.

"Видео, распространившиеся в соцсетях и геолоцированные CNN, показали, что аэропорт Мехрабад" в огне", - готовится в сообщении.

Иранские СМИ также информировали о волне авиаударов по Тегерану в ночь на субботу.

ГосТВ Ирана сообщило, что в восточной и западной частях Тегерана были слышны взрывы и виден дым.

Израильские СМИ также публикуют кадры пожара в иранском аэропорту из соцсетей.

"В социальных сетях кадры ударов и крупных пожаров в международном аэропорту "Мехрабад" в Тегеране после того, как израильские военные заявили о проведении масштабной волны ударов по целям режима в столице Ирана", - пишет The Times of Israel.

Отмечается, что удары, вероятно, пришлись по топливным хранилищам.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу дважды сообщала, что наносит удары по инфраструктуре в Тегеране.

Израильские СМИ также сообщали о баллистической ракетной атаке Ирана на Израиль.

По данным военных, Иран выпустил небольшое количество ракет, что вызвало срабатывание сирен в южной и центральной частях Израиля. Сообщений о прямых попаданиях и пострадавших не поступало.