Временный руководящий совет Ирана распорядился прекратить обстрелы соседних стран

Фото: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил прощения у соседних стран за удары, нанесенные иранской армией, и заявил о прекращении ударов по их территориям.

"От имени Ирана я должен попросить прощения у соседних стран, которые подверглись атакам. Временный руководящий совет передал нашим вооруженным силам распоряжение - прекратить ракетные обстрелы соседних стран, однако если только они не попытаются атаковать нас", - сказал Пезешкиан в эфире иранского телевидения.

"Как я говорил, у Ирана нет намерения вторгаться на территории соседей. В отношениях с братскими соседними странами Иран рассчитывает на дипломатию", - отметил он.

Обращаясь к Израилю и США, Пезешкиан сказал: "Те, кто думал, что мы безоговорочно капитулируем, должны забрать эти свои мечты в могилу. Мы будем твердо стоять до конца, чтобы вывести нашу страну из этого кризиса".