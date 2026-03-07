Дмитриев подтвердил, что РФ обсуждает с США возможность ослабления санкций против нефти

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев подтвердил обсуждение с Вашингтоном возможности дальнейшего ослабления санкций против российской нефти.

"Обсуждаем этот вопрос с США, поскольку санкции оказались пагубными для мировой экономики", - написал Дмитриев в соцсети X, приложив публикацию о недавнем заявлении главы Минфина США Скотта Бессента Fox News.

Ранее Бессент сообщил, что Вашингтон может принять решение о дальнейшем ослаблении санкций против российской нефти.

"Чтобы смягчить временный дефицит нефти в мире, мы дали им (Индии - ИФ) разрешение принимать российскую нефть. Мы можем вывести из-под санкций и другую российскую нефть", - заявил Бессент в ночь на субботу в интервью Fox Buisiness.

В пятницу Минфин США разрешил Индии временно (на 30 дней) закупать российскую нефть, уже находящуюся на танкерах в море.