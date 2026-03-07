Поиск

Госдеп США одобрил продажу Израилю 12 тыс. авиабомб на фоне операции против Ирана

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Госдепартамент США на фоне американо-израильской операции против Ирана одобрил продажу Израилю авиабомб и сопутствующего оборудования на сумму $151,8 млн.

"Госдепартамент США принял решение об одобрении возможной продажи (...) правительству Израиля боеприпасов и сопутствующих средств обеспечения. Ориентировочная общая стоимость $151,8 млн. Правительство Израиля запросило закупку 12 тыс. 1000-тонных корпусов авиационных бомб общего назначения BLU-110A/B", - говорится в релизе дипведомства.

Отмечается, что в сделку также будут включены инженерные, логистические услуги и техподдержка правительства США и подрядчиков.

"Предлагаемая продажа улучшит возможности Израиля отвечать текущим и будущим угрозам, укрепит его оборону и станет средством сдерживания региональных угроз", - отметили в госдепе.

Основным подрядчиком выступает Repkon USA, расположенная в Гарланде, штат Техас, при этом часть необходимых авиабомб будет передана со складов.

