Нефтяной танкер подвергся удару беспилотника в Ормузском проливе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Ормузском проливе в субботу уничтожен нефтяной танкер, команда которого проигнорировала предупреждения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) о небезопасных условиях для навигации в этом районе, сообщает агентство Tasnim.

"Отдел по связям с общественностью КСИР сообщил, что 7 марта нефтяной танкер Prima подвергся удару беспилотника. Ранее он проигнорировал неоднократные предупреждения ВМС КСИР о запрете прохода через Ормузский пролив и небезопасных условиях, складывающихся в этом районе", - пишет агентство.

О национальной принадлежности танкера, агентство не сообщает.

Ввиду действий США против Ирана в Персидском заливе танкерам и коммерческим судам, связанным с враждебными странами, не позволено проходить через Ормузский пролив, напоминает Tasnim.

Накануне Объединенный морской информационный центр (Joint Maritime Information Center, JMIC) сообщал, что движение судов в Ормузском проливе остановилось почти полностью.