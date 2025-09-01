Поиск

Для въезда в Индонезию с 1 сентября стало обязательным заполнение декларации

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Власти Индонезии с 1 сентября ввели обязательное заполнение онлайн-декларации для прохождения миграционного, таможенного и карантинного контроля в трех аэропортах, сообщает МИД РФ.

"По информации МИД Индонезии, с 1 сентября 2025 года иностранные пассажиры, прибывающие в международный аэропорт Сукарно-Хатта (Джакарта), международный аэропорт Нгурах-Рай (Денпасар, столица острова Бали) и международный аэропорт Джуанда (Сурабая) в обязательном порядке должны будут заполнить единую декларацию, необходимую для прохождения миграционного, таможенного и карантинного контролей на платформе allindonesia.imigrasi.go.id", - говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, с 1 октября 2025 года такой порядок будет действовать во всех международных аэропортах Индонезии.

По данным местных властей, с января по июнь 2025 года Индонезию посетили около 120 тыс. российских туристов, что на 35% больше, чем годом ранее. По информации Ассоциации туроператоров России, рост турпотока связан с запуском прямых рейсов "Аэрофлота" на остров Бали, куда летят 80% туристов, посещающих Индонезию.

Индонезия Джакарта Бали Денпасар Сукарно-Хатта Нгурах-Рай Джуанда
