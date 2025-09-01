Поиск

Путин в Тяньцзине встретился с президентом Ирана

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом "на полях" саммита ШОС в китайском Тяньцзине.

"Иран - наш давний надежный партнер. Есть, что обсуждать, в том числе и ситуацию вокруг иранской ядерной программы", - сказал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков о предстоящих переговорах.

Он напомнил, что в январе 2025 года состоялся официальный визит Пезешкиана в Москву.

В состав российской делегации входят глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Кроме того, в переговорах участвуют министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Владимир Путин Иран Китай Масуд Пезешкиан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин поедет из Тяньцзиня в Пекин на автомобиле

Путин поедет из Тяньцзиня в Пекин на автомобиле

Ким Чен Ын отправился на поезде в Китай

Ким Чен Ын отправился на поезде в Китай

Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 800 человек

Россия предложила Турции провести обслуживание поставленных систем С-400

Хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому танкеру

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Жертвами землетрясения в Афганистане стали более 600 человек

Эрдоган заявил, что в скором времени рассчитывает увидеть Путина в Турции

Эрдоган заявил, что в скором времени рассчитывает увидеть Путина в Турции

Страны ШОС решили создать Банк развития

Страны ШОС решили создать Банк развития

Подводный энергокабель между Эстонией и Финляндией EstLink 1 вышел из строя

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7083 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });