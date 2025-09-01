Путин в Тяньцзине встретился с президентом Ирана

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом "на полях" саммита ШОС в китайском Тяньцзине.

"Иран - наш давний надежный партнер. Есть, что обсуждать, в том числе и ситуацию вокруг иранской ядерной программы", - сказал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков о предстоящих переговорах.

Он напомнил, что в январе 2025 года состоялся официальный визит Пезешкиана в Москву.

В состав российской делегации входят глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Кроме того, в переговорах участвуют министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.