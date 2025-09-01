Поиск

Трамп заявил, что Индия запоздало предлагала снизить пошлины на импорт из США

Трамп заявил, что Индия запоздало предлагала снизить пошлины на импорт из США
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - По утверждению президента США Дональда Трампа, Дели предлагал снизить пошлины на американские товары вплоть до нуля, однако Трамп расценивает такое решение как запоздавшее и неактуальное для Вашингтона.

"Они предложили урезать пошлины вплоть до нуля, но становится слишком поздно. Они должны были сделать это много лет назад", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В миреИндия не будет отвечать на удвоение пошлин США на индийские товарыЧитать подробнее

"Лишь немногие понимают, что мы ведем небольшой бизнес с Индией, но они ведут огромное количество дел с нами. Другими словами, они продают нам, их крупнейшему "клиенту", большие объемы товаров, а мы продаем им очень мало - до сих пор у нас очень односторонние отношения, и так продолжается уже несколько десятилетий", - заключил американский лидер.

Трамп назвал торговые отношения с Индией "односторонней катастрофой" и напомнил, что причиной введения пошлин для этой страны со стороны США также стала закупка нефти и военной продукции у РФ.

Индийская сторона пока не прокомментировала заявления Трампа.

27 августа вступила в силу 25% пошлина на товары из Индии, введенная президентом США Дональдом Трампом из-за закупок российской нефти. Таким образом, товары из Индии с 27 августа облагаются США пошлиной в размере 50%, если считать введенные ранее тарифы в 25% в рамках пересмотра администрацией США торговых соглашений со странами мира.

Индия США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Путин поедет из Тяньцзиня в Пекин на автомобиле

Путин поедет из Тяньцзиня в Пекин на автомобиле

Ким Чен Ын отправился на поезде в Китай

Ким Чен Ын отправился на поезде в Китай

Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 800 человек

Россия предложила Турции провести обслуживание поставленных систем С-400

Хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому танкеру

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Жертвами землетрясения в Афганистане стали более 600 человек

Эрдоган заявил, что в скором времени рассчитывает увидеть Путина в Турции

Эрдоган заявил, что в скором времени рассчитывает увидеть Путина в Турции

Страны ШОС решили создать Банк развития

Страны ШОС решили создать Банк развития
Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ50 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7083 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });