Трамп заявил, что Индия запоздало предлагала снизить пошлины на импорт из США

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - По утверждению президента США Дональда Трампа, Дели предлагал снизить пошлины на американские товары вплоть до нуля, однако Трамп расценивает такое решение как запоздавшее и неактуальное для Вашингтона.

"Они предложили урезать пошлины вплоть до нуля, но становится слишком поздно. Они должны были сделать это много лет назад", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Лишь немногие понимают, что мы ведем небольшой бизнес с Индией, но они ведут огромное количество дел с нами. Другими словами, они продают нам, их крупнейшему "клиенту", большие объемы товаров, а мы продаем им очень мало - до сих пор у нас очень односторонние отношения, и так продолжается уже несколько десятилетий", - заключил американский лидер.

Трамп назвал торговые отношения с Индией "односторонней катастрофой" и напомнил, что причиной введения пошлин для этой страны со стороны США также стала закупка нефти и военной продукции у РФ.

Индийская сторона пока не прокомментировала заявления Трампа.

27 августа вступила в силу 25% пошлина на товары из Индии, введенная президентом США Дональдом Трампом из-за закупок российской нефти. Таким образом, товары из Индии с 27 августа облагаются США пошлиной в размере 50%, если считать введенные ранее тарифы в 25% в рамках пересмотра администрацией США торговых соглашений со странами мира.