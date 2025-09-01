Поиск

В ЕК заявили о прогрессе Украины в проведении реформ для вступления в ЕС

Вступление Украины в ЕС - это долгосрочная перспектива и сама по себе гарантия безопасности, считают в ЕК

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В ЕК выразили надежду на скорое начало переговоров с Украиной по фундаментальным вопросам, связанным с вступлением страны в ЕС, одновременно подчеркнув бесполезность любых спекуляций о сроках этого процесса.

"Украина уже провела ряд основополагающих реформ. И это в чрезвычайно сложных обстоятельствах (...). Украина добилась прогресса, и есть рекомендация (Европейского) совета относительно переговоров по первому кластеру (фундаментальных вопросов). Мы надеемся, что это произойдет скоро, но ясно, что всё будет зависеть от способности Украины довести до результата необходимые реформы", - заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Арианна Подеста.

"Вступление Украины в Европейский союз - это долгосрочная перспектива и сама по себе гарантия безопасности. Важно, что это зависит от украинцев, и ясно, что мы не можем предсказывать темп этого продвижения", - сказала она в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Подеста отвечала на просьбы журналистов прокомментировать заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в которых она к числу гарантий безопасности для Киева относила вступление Украины в ЕС.

"Чтобы иметь возможность присоединиться к Европейскому союзу, конечно, необходимо, чтобы ещё высказали своё мнение государства-члены ЕС", - добавила Подеста.

Без всех этих условий, подчеркнула она, "любые спекуляции бесполезны" о сроках вступления Украины в ЕС.

