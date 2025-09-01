В Германии предостерегли главу ЕК от заявлений о планах по размещению войск на Украине

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Глава немецкого Минобороны Борис Писториус подверг критике высказывания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах по размещению европейского контингента на Украине, назвав такую риторику неуместной, сообщает в пятницу газета Die Zeit.

"Неправильно обсуждать такие вопросы публично прежде, чем сесть за стол переговоров", - цитирует газета слова министра, сказанные во время посещения оружейного завода в Тройсдорфе (земля Северный Рейн-Вестфалия).

"Помимо того, что у Евросоюза нет никаких полномочий и компетенций, когда речь идет о развертывании войск - неважно, для кого и для чего, - я бы поостерегся подтверждать или комментировать подобные соображения", - сказал Писториус.

Ранее фон дер Ляйен заявила газете Financial Times, что ЕС работает над детальными планами по размещению многонациональных европейских войск в Украине. Это станет частью гарантий безопасности для Украины после окончания конфликта. Президент США Дональд Трамп обещал поддержать эти усилия.

"Президент Трамп заверил нас, что американская поддержка будет частью гарантий. Он неоднократно и четко подтвердил это", - сказала она.