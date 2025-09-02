Поиск

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник прибыл к Дому народных собраний в Пекине.

В этот день у Путина состоится официальный визит в Китай, в рамках которого пройдут масштабные российско-китайские переговоры на высшем уровне.

Но рабочий график президента России начнется с другого мероприятия - трехстороннего саммита Россия-КНР-Монголия. В ближайшее время Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух начнут встречу.

В состав российской делегации на этих переговорах входят глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в КНР Игорь Моргулов, глава Минприроды Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, главы "Газпрома" и "Роснефти" Алексей Миллер и Игорь Сечин, председатель российско-китайского делового совета Геннадий Тимченко.

Последний раз лидеры трех стран собирались в таком формате 3 года назад - в 2022 году, а по счету это уже седьмой саммит.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее заявил, что Россия всячески поддерживает этот формат и считает его важным, поскольку он затрагивает сотрудничество между государствами-соседями.

"К сожалению, предыдущий саммит состоялся в 2022 году, то есть был очень большой разрыв. Сейчас через три года снова собираемся, и поэтому очень важно подвести итоги работы, которая проводилась в трехстороннем формате в прошедшие три года, и наметить конкретные планы дальнейшего развития сотрудничества", - отметил представитель Кремля.

В рамках трехсторонней архитектуры сотрудничества действует механизм регулярных консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, поддерживаются тесные контакты по линии отраслевых министерств, делового сообщества и общественных кругов.

Развивается кооперация в энергетике. Флагманским проектом в рамках трехстороннего формата является проект строительства газопровода "Союз Восток" через Монголию в Китай в продолжение проекта газопровода "Сила Сибири 2".

Среди других приоритетов - сотрудничество в сфере транспорта и развитие трансграничного железнодорожного коридора на базе Улан-Баторской железной дороги.

Президент России прибыл в Китай в минувшее воскресенье с четырехдневной поездкой, первым городом посещения стал Тяньцзинь, здесь президент принял участие в саммите ШОС, а также провел целую серию двусторонних переговоров с зарубежными лидерами, которая продолжится и в столице.

Кроме этого, 3 сентября Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

