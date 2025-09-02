CEO Nestle Лоран Фрекс отправлен в отставку из-за служебного романа

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор швейцарской Nestle SA Лоран Фрекс отправлен в отставку из-за служебного романа.

Новым CEO компании назначен Филипп Навратил, возглавлявший бренд Nespresso, говорится в пресс-релизе Nestle.

"Уход Фрекса вызван расследованием, касающимся его романтических отношений с прямым подчиненным, что является нарушением кодекса деловой этики Nestle", - отмечается в пресс-релизе.

Совет директоров компании инициировал соответствующее расследование под руководством главы совета Пола Бюльке с привлечением независимого консультанта.

Фрекс возглавил Nestle в сентябре прошлого года. До этого он руководил подразделением компании в Латинской Америке. В общей сложности он проработал в Nestle почти 40 лет (с 1986 года).

Навратил начал свою карьеру в Nestle в 2001 году в должности внутреннего аудитора. Он возглавляет Nespresso с июля 2024 года и входит в исполнительный совет Nestle с 1 января 2025 года.

Акции Nestle, крупнейшего мирового производителя продуктов питания и безалкогольных напитков, подорожали на 1% в этом году.