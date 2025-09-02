Поиск

Monte Paschi улучшил предложение о покупке Mediobanca

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Итальянский банк Banca Monte dei Paschi di Siena улучшил предложение о покупке конкурирующего Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, добавив в него денежный компонент.

Как говорится в сообщении банка, теперь за одну акцию Mediobanca предлагается не только 2,533 новых акции Monte Paschi, но и 0,9 евро.

Исходя из цены акций Monte Paschi на закрытие торгов в понедельник, стоимость Mediobanca оценивается примерно в 16,95 млрд евро.

Monte Paschi также объявил, что для успешного слияния ему теперь необходимо согласие 35% акционеров Mediobanca, тогда как ранее банк рассчитывал на поддержку примерно 66,7% акционеров.

Как свидетельствуют документы, направленные регулятору, по состоянию на 29 августа согласие на продажу своих акций выразили около 28% акционеров Mediobanca.

Предложение будет действовать до вечера 8 сентября.

Объединение Monte Paschi и Mediobanca может привести к созданию третьего по величине банка Италии после Intesa Sanpaolo и UniCredit.

Акции Monte Paschi с начала года выросли в цене на 15,6%, тогда как Mediobanca прибавил 47,1% капитализации.

Италия Monte Paschi Mediobanca
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Поезд Ким Чен Ына прибыл в Пекин

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 900

Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 900

КНР и РФ подписали более 20 документов о сотрудничестве, в том числе в сфере ИИ и энергетики

Что случилось этой ночью: вторник, 2 сентября

В Пекине стартовали российско-китайские переговоры на высшем уровне

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры

США в ближайшие дни рассмотрят все возможные способы воздействия на Россию

Экс-премьер Чехии попал в больницу после нападения на митинге

В Германии предостерегли главу ЕК от заявлений о планах по размещению войск на Украине

В Германии предостерегли главу ЕК от заявлений о планах по размещению войск на Украине
Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ50 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7083 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });