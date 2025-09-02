Monte Paschi улучшил предложение о покупке Mediobanca

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Итальянский банк Banca Monte dei Paschi di Siena улучшил предложение о покупке конкурирующего Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, добавив в него денежный компонент.

Как говорится в сообщении банка, теперь за одну акцию Mediobanca предлагается не только 2,533 новых акции Monte Paschi, но и 0,9 евро.

Исходя из цены акций Monte Paschi на закрытие торгов в понедельник, стоимость Mediobanca оценивается примерно в 16,95 млрд евро.

Monte Paschi также объявил, что для успешного слияния ему теперь необходимо согласие 35% акционеров Mediobanca, тогда как ранее банк рассчитывал на поддержку примерно 66,7% акционеров.

Как свидетельствуют документы, направленные регулятору, по состоянию на 29 августа согласие на продажу своих акций выразили около 28% акционеров Mediobanca.

Предложение будет действовать до вечера 8 сентября.

Объединение Monte Paschi и Mediobanca может привести к созданию третьего по величине банка Италии после Intesa Sanpaolo и UniCredit.

Акции Monte Paschi с начала года выросли в цене на 15,6%, тогда как Mediobanca прибавил 47,1% капитализации.