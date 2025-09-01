Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 800 человек

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 800 человек погибли при землетрясении на северо-востоке Афганистана, еще свыше 2,5 тыс. человек получили травмы, сообщает в понедельник Associated Press.

Ранее сообщалось о более чем 610 погибших и 1,3 тыс. пострадавших.

Более всего от землетрясения пострадала провинция Кунар на востоке страны, сообщают власти Афганистана.

Кроме того, поступают сообщения о разрушении многочисленных зданий в ряде населенных пунктов.

В пострадавших районах продолжают работу медики и спасатели.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 8 км. Эпицентр зафиксированного в 23:47 землетрясения находился на 27 км к востоку-северо-востоку от города Джелалабад (провинция Нангархар).