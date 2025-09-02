Поиск

На китайском аппарате "Чанъэ-7" будет российский прибор для пылевого мониторинга Луны

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум об интеграции российского научного прибора "Пылевой мониторинг Луны" в состав китайского космического аппарата миссии "Чанъэ-7". Это следует из документов, подписанных в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР.

"Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в области интеграции российского научного прибора "Пылевой мониторинг Луны" в состав китайского космического аппарата миссии "Чанъэ-7", - говорится в перечне названий документов, размещенном на сайте Кремля.

Россия и Китай в июне 2021 года представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы. В марте того же года две страны подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в области создания Международной лунной научно-исследовательской станции. В рамках строительства станции РФ и КНР планируют провести пять совместных миссий для размещения модулей на орбите и поверхности Луны.

3 марта 2024 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", заявил, что Россия совместно с Китаем на рубеже 2033-2035 годов планирует доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку. В апреле 2023 года он сообщил, что в российско-китайской лунной программе может быть задействован ядерный буксир "Зевс", а в октябре заявил о намерении РФ изучать Луну вместе с Китаем после запуска аппаратов "Луна-26" и " Луна-27".

В декабре 2023 года в Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации сообщили, что российскую научную аппаратуру для изучения Луны отправят на китайском аппарате " Чанъэ-7 ". По данным корпорации, запуск миссии запланирован на 2026 год.

25 апреля в Институте космических исследований РАН сообщили, что два научных прибора института отобраны для намеченной на 2029 год китайской лунной миссии "Чанъэ-8".

