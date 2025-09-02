Поиск

Путин пригласил премьера Пакистана в Москву в ноябре на мероприятие ШОС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в ноябре в Москву на мероприятие в рамках ШОС на уровне глав правительств.

"Уважаемый господин премьер-министр, у нас в России запланировано в ноябре мероприятие по ШОС на уровне руководителей правительств. Если вы найдёте время и сочтёте возможным, мы будем рады видеть вас в Москве", - сказал Путин в начале встречи с премьер-министром Пакистана в Пекине во вторник.

Кроме того, президент РФ выразил соболезнования народу Пакистана в связи с наводнениями и другими катаклизмами в стране. "Мы очень надеемся, что ваша страна под вашим руководством справится со всеми трудностями и проблемами. Мы приносим самые искренние соболезнования всему народу Пакистана в связи с тяжёлыми событиями, наводнениями и так далее", - сказал глава российского государства.

Премьер Пакистана поблагодарил президента РФ за приглашение. "Я буду крайне рад оказаться в России. В течение многих лет я не бывал в России, поэтому мне следует оказаться в Москве и напомнить себе о воспоминаниях моих юных дней", - сказал Шариф.

Он поблагодарил Путина и за "слова поддержки Пакистану".

Пакистан Владимир Путин ШОС Шахбаз Шариф
