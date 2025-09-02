Президент США во вторник расскажет о планах, касающихся Пентагона

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует выступить с объявлением, которое будет касаться министерства обороны США, сообщает в понедельник Fox News со ссылкой Белый дом.

"Президент выступит с захватывающим объявлением, связанным с министерством обороны", - приводит журналист Fox News Жаки Хайнрих слова представителя Белого дома Кэролайн Левитт в социальной сети X.

В расписании Трампа на вторник значится, что он выступит с объявлением в 14:00 по местному времени (21:00 по Москве). При этом некоторые СМИ, узнав о таких планах президента, активно публиковали самые разные догадки насчет того, какой теме может быть посвящено это выступление. Так, согласно одному из предположений, Трамп мог объявить, что покидает свой пост из-за проблем со здоровьем.

Ранее президент давал понять, что хотел бы переименовать министерство обороны США в "военный департамент США".

"Я не хочу фокусироваться только на обороне. Мы хотим и атаковать", - сказал он в Овальном кабинете на прошлой неделе.

Военный департамент США существовал с 1789 по 1949 годы, позже он был переименован в министерство обороны.