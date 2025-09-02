Поиск

Премьер Словакии заявил о стремлении Братиславы к нормализации отношений с РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава правительства Словакии Роберт Фицо во вторник на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине выразил желание нормализовать отношения двух стран.

"Давайте искать точки соприкосновения для успешного сотрудничества наших стран, давайте вернёмся к тому, что было характерно для наших стран в плане экономического сотрудничества", - приводят слова Фицо словацкие СМИ.

В то же время в беседе он отметил, что для Словакии важно членство в ЕС и в НАТО.

"Вы знаете, что мы являемся государством-членом как ЕС, так и НАТО. Это наше жизненное пространство. Но у нас с ними разные мнения по многим вопросам. Должен подтвердить, что мы сообщили нашим партнерам по ЕС и об этом визите в Китай, и об этой встрече, но для них у меня нет ничего хорошего", - отметил словацкий премьер.

Он также выразил разочарование тем, что Братислава, будучи участником союзов, "не способна реагировать на мировые события".

