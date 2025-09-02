Путин в Пекине провел встречу с Лукашенко

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздно вечером провел в Пекине рабочую встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы за семь тысяч километров от наших стран, но где бы мы ни встречались, мы всегда найдем, о чем поговорить, и всегда есть необходимость встретиться и поговорить", - сказал Путин в начале беседы.

Встреча президентов РФ и Белоруссии, находящихся в Китае в связи с саммитом ШОС и участием в торжествах по случаю 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления Японии, носила незапланированный характер. Последний раз Путин и Лукашенко встречались всего месяц назад - 1 августа они вместе посетили Валаам.

