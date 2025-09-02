Поиск

Экс-президента Бразилии Болсонару обвинили в попытке организации госпереворота

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Бразилии Паулу Гонет во вторник предъявил бывшему президенту страны Жаиру Болсонару и еще семерым соучастникам обвинения в попытке организации государственного переворота, сообщает бразильский медиахолдинг "Глобу".

По словам Гонета, которые приводит "Глобу", "Болсонару был не только основным бенефициаром заговора с целью переворота, но также и лидером преступной организации, которая пыталась подорвать демократию".

В конце октября 2022 года в Бразилии во втором туре президентских выборов победу одержал Луис Инасиу Лула да Силва, оппонентом которого выступал Болсонару. Однако после инаугурации Лулы да Силвы сторонники Болсонару предприняли штурм парламента, верховного суда и резиденции главы государства, что в итоге было воспринято как попытка переворота, расследование было возложено на прокуратуру.

Ожидается, что рассмотрение дела Болсонару и его соучастников продлится до 12 сентября.

