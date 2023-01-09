Болсонару осудил беспорядки, устроенные его сторонниками

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару осудил поведение своих сторонников, которые в воскресенье взяли штурмом ключевые правительственные здания в столице страны.

"Мирные демонстрации, соблюдающие закон, являются частью демократии", - написал Болсонару в социальной сети.

"Однако грабежи и вторжения в государственные здания, которые произошли сегодня, а также те, которые практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, выходят за рамки правил", - отметил он.

"На протяжении всего моего мандата я всегда действовал в соответствии с Конституцией, уважая и защищая законы, демократию, прозрачность и нашу священную свободу", - добавил экс-глава государства.

По данным New York Times в то время, когда сторонники Болсонару штурмовали здание парламента и верховный суд Бразилии, сам бывший президент находился в США в штате Флорида.

Как пишет издание, Болсонару живет в Орландо с конца декабря, поскольку ему грозит ряд расследований в Бразилии, связанных с пребыванием на посту президента.

Ранее сообщалось, что тысячи сторонников бывшего президента Бразилии в воскресенье ворвались в парламент, верховный суд и резиденцию главы государства.

По меньшей мере 400 человек были арестованы за участие в массовых беспорядках, сообщил губернатор федерального округа страны Ибанейс Роша.

Сторонники Болсонару не признают его поражения на выборах в прошлом году, регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти.

В январе прошла инаугурация нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару на церемонии не присутствовал, так как покинул страну.