Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Москва призывает обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: AP/TASS

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Москва выступает за формирование новой системы гарантий безопасности России и Украины, которая бы стала составной частью общей архитектуры безопасности в Евразии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"И должна быть сформирована новая система гарантий безопасности России и Украины как составная часть общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - сказал он в интервью индонезийской газете "Компас".

Министр подчеркнул, что "устойчивый мир невозможен без искоренения первопричин конфликта".

По словам главы МИД РФ, "для того чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов, необходимо признать и оформить международно-правовым образом".

Лавров добавил, что "следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, то есть те условия, которые прописаны в декларации независимости Украины 1990 года и на основе которых украинская государственность была в свое время признана Россией и всем международным сообществом".

Глава МИД РФ отметил, что Украина сегодня является "единственной страной, где на законодательном уровне запрещено использование языка значительной части населения". "Не менее важно обеспечить восстановление и соблюдение прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который, как я уже отметил, истребляет все, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми - русский язык, культуру, традиции, каноническое православие, русскоязычные СМИ", - указал он.

Сергей Лавров Украина МИД РФ
