Лидеры РФ, КНР и КНДР пообщались втроем по пути к месту проведения парада Победы в Пекине

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры России Владимир Путин, Китая Си Цзиньпин и КНДР Ким Чен Ын пообщались по пути к месту проведения парада на главной площади Пекина.

Главы трех государства после церемонии совместного фото вместе направились к трибунам, по пути Си Цзиньпин что-то рассказывал лидерам России и КНДР.

Кадры общения глав трех государств, следующих к трибунам, транслирует канал "Россия-24" (ВГТРК).

Путин является главным гостем на торжествах, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, проходящих в Китае.