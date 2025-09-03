Поиск

В Пекине завершился военный парад по случаю годовщины победы во Второй мировой войне

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Пекине прошел военный парад, посвященный 80-й годовщине победы над японскими милитаристами и во Второй мировой войне, в нем приняли участие около 40 тыс. военнослужащих и почти 500 образцов боевой техники.

Внимание иностранных наблюдателей привлекли продемонстрированные на параде сверхбольшие подводные беспилотные аппараты. По сообщениям СМИ, они могут действовать на километровой глубине и продвигаться со скоростью до 190 км в час.

По оценкам CNN, были представлены также новейшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) DF-61. Одновременно были показаны баллистическая ракета воздушного базирования JL-1, МБР подводного базирования JL-3, новая версия МБР наземного базирования DF-31.

Китайское агентство "Синьхуа", комментируя появление на параде этих ракет, сообщило, что это "впервые стало демонстрацией стратегической ядерной мощи одновременно сухопутных, морских и воздушных войск нашей армии".

"Это стратегический козырь в деле защиты национального суверенитета и национального достоинства", - подчеркнуло агентство.

