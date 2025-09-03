Флаги РФ и КНДР выставлены в резиденции, где остановился Путин во время визита в Пекин

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Флаги России и КНДР выставлены в одном из залов государственной резиденции Дяоюйтай, где остановился президент России Владимир Путин во время визита в Пекин, передает корреспондент "Интерфакса".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут отдельную двустороннюю встречу "на полях" торжеств в Пекине, приуроченных к 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

"Наш президент и Ким Чен Ын будут вместе на параде, вместе на приеме, и мы исходим из того, что их контакт на этих мероприятиях будет продолжен и в двустороннем плане", - сказал Ушаков журналистам, отметив, что соответствующее "приглашение нашим корейским друзьям передано".

Ранее в среду Путин и Ким Чен Ын уже имели возможность кратко пообщаться перед военным парадом, который прошел на главной площади Пекина. Они беседовали вместе с председателем КНР Си Цзиньпином по пути к трибунам.