ОДКБ, СНГ и ШОС подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества объединений

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Пекине "на полях" мероприятий заседания Совета глав государств-членов ШОС и формата "ШОС+" состоялась встреча высших административных должностных лиц Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества, сообщила в среду пресс-служба ОДКБ.

В мероприятии приняли участие генеральные секретари ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, СНГ Сергей Лебедев и ШОС Нурлан Ермекбаев.

"Состоялась церемония подписания дорожной карты по развитию сотрудничества ОДКБ, СНГ и ШОС, а также совместного заявления генеральных секретарей ОДКБ, СНГ и ШОС в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и 80-летия образования Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "состоялся обменен мнениями по актуальным вопросам международной обстановки, а также приоритетным направлениям деятельности трех организаций". "Обсуждены предложения по дальнейшему развитию и укреплению взаимодействия в сфере региональной безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам", - добавили в пресс-службе.

"Было выражено единодушное мнение о том, что ОДКБ, СНГ и ШОС призваны играть все возрастающую роль в поддержании глобального мира и региональной безопасности, предотвращении нестабильности. Констатирована нацеленность на формирование новой евразийской архитектуры безопасности, развитие экономического сотрудничества и взаимодействия в культурной сфере. Подтверждено намерение обеспечить сопряжение интеграционных проектов и гармонизации отношений центров развития в Евразии", - добавили в пресс-службе ОДКБ.