"Грузинская мечта" обратится в Конституционный суд с иском о запрете партии Саакашвили

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Правящая партия "Грузинская мечта" обратится в Конституционный суд Грузии с иском о запрете бывшей партии власти "Единое национальное движение", заявил председатель партии Ираклий Кирцхалия.

По его словам, основой для иска станет заключение временной следственной парламентской комиссии по расследованию преступной деятельности представителей должностных лиц в 2003-2012 годах, которое было представлено депутатам накануне. Парламент на пленарном заседании в среду принял проект постановления по данному заключению.

"Наша общественность и в первую очередь молодежь будет наблюдать в прямом телеэфире процесс в Конституционном суде над "Единым национальным движением" и ее лидером Саакашвили (бывший президент Грузии в 2003-2013 годах Михаил Саакашвили - ИФ)", - сказал Кирцхалия на заседании в среду.

Во вторник председатель следственной комиссии депутат Тея Цулукиани, представляя заключение, заявила, что совершенная в ноябре 2003 года так называемая "революция роз", возглавленная Саакашвили, была "государственным переворотом". Это, по ее словам, доказано документальными свидетельствами.

Она подробно рассказала о выявленных преступлениях прежних властей, обратив особое внимание на факты пыток и убийств заключенных и подследственных в период правления Саакашвили.