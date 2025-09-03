ЕК подготовила к ратификации соглашения о партнерстве с Mercosur и Мексикой

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду, что представила Совету ЕС предложения об утверждении соглашения о партнерстве ЕС с общим рынком стран Южной Америки – Mercosur (EMPA) и модернизированного глобального соглашения ЕС с Мексикой (MGA).

Теперь для вступления в силу соглашений EMPA и MGA требуется их утверждение Европейским парламентом и Советом ЕС.

"Наши соглашения с Mercosur и Мексикой являются важными вехами для экономического будущего ЕС. Мы продолжаем диверсифицировать нашу торговлю, развивать новые партнерства и создавать новые возможности для бизнеса", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, "предприятия и агропродовольственный сектор ЕС немедленно воспользуются преимуществами более низких тарифов и издержек, что будет способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест". Глава ЕК считает, что эти соглашения укрепят положение ЕС как "крупнейшего торгового блока в мире".

В Еврокомиссии соглашения EMPA и MGA расценивают как "важнейшую часть стратегии ЕС по диверсификации торговых отношений и укреплению экономических и политических связей с единомышленниками по всему миру".

В Брюсселе ожидают "новых экспортных возможностей на миллиарды евро для европейских компаний всех масштабов", создания сотен тысяч рабочих мест в Европе и "расширения круга надежных источников критически важных ресурсов и сырья".

"В период растущей геополитической нестабильности эти соглашения еще теснее связывают нас со стратегически важными партнерами, предоставляя общую платформу для укрепления взаимного доверия и решения общих глобальных проблем, включая модернизацию глобальной торговой системы, основанной на правилах", - говорится в коммюнике ЕК.

В документе сообщается, что соглашение ЕС с Mercosur – Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем - создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли, охватывающую более 700 млн потребителей.

Новое соглашение с Мексикой, отмечают в ЕС, будет способствовать дальнейшему экономическому росту и повышению конкурентоспособности обеих сторон. Первоначальное соглашение было заключено в 2000 году. В рамках действующего торгового соглашения ЕС ежегодно экспортирует в Мексику товары и услуги на сумму более 70 млрд евро, обеспечивая более 630 тыс. рабочих мест в ЕС.