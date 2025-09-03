Поиск

ЕК подготовила к ратификации соглашения о партнерстве с Mercosur и Мексикой

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду, что представила Совету ЕС предложения об утверждении соглашения о партнерстве ЕС с общим рынком стран Южной Америки – Mercosur (EMPA) и модернизированного глобального соглашения ЕС с Мексикой (MGA).

Теперь для вступления в силу соглашений EMPA и MGA требуется их утверждение Европейским парламентом и Советом ЕС.

"Наши соглашения с Mercosur и Мексикой являются важными вехами для экономического будущего ЕС. Мы продолжаем диверсифицировать нашу торговлю, развивать новые партнерства и создавать новые возможности для бизнеса", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, "предприятия и агропродовольственный сектор ЕС немедленно воспользуются преимуществами более низких тарифов и издержек, что будет способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест". Глава ЕК считает, что эти соглашения укрепят положение ЕС как "крупнейшего торгового блока в мире".

В Еврокомиссии соглашения EMPA и MGA расценивают как "важнейшую часть стратегии ЕС по диверсификации торговых отношений и укреплению экономических и политических связей с единомышленниками по всему миру".

В Брюсселе ожидают "новых экспортных возможностей на миллиарды евро для европейских компаний всех масштабов", создания сотен тысяч рабочих мест в Европе и "расширения круга надежных источников критически важных ресурсов и сырья".

"В период растущей геополитической нестабильности эти соглашения еще теснее связывают нас со стратегически важными партнерами, предоставляя общую платформу для укрепления взаимного доверия и решения общих глобальных проблем, включая модернизацию глобальной торговой системы, основанной на правилах", - говорится в коммюнике ЕК.

В документе сообщается, что соглашение ЕС с Mercosur – Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем - создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли, охватывающую более 700 млн потребителей.

Новое соглашение с Мексикой, отмечают в ЕС, будет способствовать дальнейшему экономическому росту и повышению конкурентоспособности обеих сторон. Первоначальное соглашение было заключено в 2000 году. В рамках действующего торгового соглашения ЕС ежегодно экспортирует в Мексику товары и услуги на сумму более 70 млрд евро, обеспечивая более 630 тыс. рабочих мест в ЕС.

ЕК Еврокомиссия Евросоюз ЕС Mercosur Мексика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Путин выразил уверенность, что в отношениях РФ и Азербайджана "всё встанет на свои места"

Путин выразил уверенность, что в отношениях РФ и Азербайджана "всё встанет на свои места"

Глава Пентагона не исключил силовую смену власти в Венесуэле

Глава Пентагона не исключил силовую смену власти в Венесуэле

Путин заявил об успешном наступлении военных на всех направлениях в зоне СВО

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Переговоры Путина и Ким Чен Ына один на один завершились в Пекине

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций завершились в Пекине

Путин проводит встречу с Ким Чен Ыном в Пекине

Путин проводит встречу с Ким Чен Ыном в Пекине

Что случилось этой ночью: среда, 3 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7095 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });