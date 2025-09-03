Президент США назвал хорошими отношения с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил о том, что у него сложились хорошие отношения и с президентом России Владимиром Путиным, и с председателем КНР Си Цзиньпином, и с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Мои отношения со всеми ними - очень хорошие", - сказал он, отвечая в среду на соответствующий вопрос журналиста в Овальном кабинете.

При этом он отметил, что на церемонии по случаю окончания Второй мировой войны председателю КНР Си Цзиньпину надо было упомянуть о вкладе, который внесли в эту победу и США.