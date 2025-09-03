Участники "коалиции желающих" проведут разговор с Трампом после конференции в Париже

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и другие участники конференции в Париже "коалиции желающих" проведут по итогу совещания телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, передает в среду BFMTV.

"Французский президент Эммануэль Макрон, его украинский коллега Владимир Зеленский и другие европейские руководители переговорят в четверг 4 сентября с Дональдом Трампом по завершении их саммита "коалиции желающих" о гарантиях безопасности для Украины", - сообщил телеканал со ссылкой на Елисейский дворец.

Помимо Макрона и Зеленского, в совещании в Париже примут личное участие председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министры Дании и Польши Метте Фредериксен и Дональд Туск. Остальные лидеры будут участвовать по видеосвязи, уточнил BFMTV.