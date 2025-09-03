В результате крушения фуникулера в Португалии погибло 15 человек

Минимум 18 пострадало, пятеро из них в тяжелом состоянии.

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Фуникулер "Глория", который является достопримечательностью Лиссабона и традиционно привлекает многих туристов, сошел с рельсов в среду, в результате чего погибли 15 человек и еще 18 получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на экстренные службы.



Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них есть ребенок, говорится в заявлении Национального института неотложной медицинской помощи. Число иностранцев среди пострадавших и жертв неизвестно.



Власти португальской столицы назвали произошедшее несчастным случаем, худшим в новейшей истории города. Как показали местные телеканалы, одна из кабинок, которая двигалась по крутому склону в центре города, лежит на боку на узкой улице после падения.

Последствия аварии устраняло несколько десятков спасателей. Начато расследование, ответственным могут быть предъявлены обвинения в халатности, повлекшей гибель людей.

Фуникулер "Глория" - один из старейших в Европе. Подъемник открыли в 1885 году, протяженность маршрута - 275 м. "Глория" пользуется популярностью как среди туристов, так и у местных жителей.