Поиск

В результате крушения фуникулера в Португалии погибло 15 человек

Минимум 18 пострадало, пятеро из них в тяжелом состоянии.

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Фуникулер "Глория", который является достопримечательностью Лиссабона и традиционно привлекает многих туристов, сошел с рельсов в среду, в результате чего погибли 15 человек и еще 18 получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на экстренные службы.

Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них есть ребенок, говорится в заявлении Национального института неотложной медицинской помощи. Число иностранцев среди пострадавших и жертв неизвестно.

Власти португальской столицы назвали произошедшее несчастным случаем, худшим в новейшей истории города. Как показали местные телеканалы, одна из кабинок, которая двигалась по крутому склону в центре города, лежит на боку на узкой улице после падения.

Последствия аварии устраняло несколько десятков спасателей. Начато расследование, ответственным могут быть предъявлены обвинения в халатности, повлекшей гибель людей.

Фуникулер "Глория" - один из старейших в Европе. Подъемник открыли в 1885 году, протяженность маршрута - 275 м. "Глория" пользуется популярностью как среди туристов, так и у местных жителей.

Лиссабон Португалия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Макрон заявил о готовности Европы предоставить гарантии безопасности Украине

Трамп планирует в ближайшие дни поговорить с Путиным

Трамп планирует в ближайшие дни поговорить с Путиным

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Путин выразил уверенность, что в отношениях РФ и Азербайджана "всё встанет на свои места"

Путин выразил уверенность, что в отношениях РФ и Азербайджана "всё встанет на свои места"

Глава Пентагона не исключил силовую смену власти в Венесуэле

Глава Пентагона не исключил силовую смену власти в Венесуэле

Путин заявил об успешном наступлении военных на всех направлениях в зоне СВО

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Переговоры Путина и Ким Чен Ына один на один завершились в Пекине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7095 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });