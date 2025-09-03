Поиск

Президент Сербии отметил экономический аспект визита в Китай

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич, присутствовавший в Пекине на торжествах, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, обратил внимание не только на прошедший там военный парад, но и на экономический аспект встреч, которые состоялись в китайской столице.

"В Пекине сегодня на параде была не только армия, но еще и геополитика, а на полях проходили переговоры по экономике", - приводит в среду слова Вучича сербский телеканал РТС.

По его словам, он провел в Пекине более десятка важных встреч, а в четверг у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я верю, что председатель КНР нам поможет, ведь он добрый друг нашей страны. Я обращусь к нему с просьбой о дополнительных инвестициях, которые послужат улучшению жизненных стандартов, появлению новых рабочих мест и росту нашей экономики", - сказал президент Сербии.

"А сегодня с представителями многих компаний мы обсудили важные темы - энергетику, искусственный интеллект, то, что можно использовать в здравоохранении, образовании, армии, в других сферах общественной жизни. Мы должны многому научиться", - добавил он.

