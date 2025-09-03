Президент Польши заявил ,что США предоставили стране гарантии безопасности

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент Польши Кароль Навроцкий, оценивая встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, выразил особое удовлетворение тем, что Вашингтон дал Варшаве гарантии безопасности.

"Президент Трамп, и это меня радует особенно, предоставил Польше гарантии безопасности, отметив наше сотрудничество в военной сфере", - приводит в среду слова Навроцкого польский телеканал Polsat.

"Я считаю эту встречу большим успехом, мы конкретно обсуждали расширение американского военного присутствия в Польше", - сказал он.

Как сообщил польский лидер, "в четверг глава Пентагона Пит Хегсет и руководитель Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич обсудят темы, которые несомненно пойдут Польше на пользу".

Отвечая на вопросы журналистов, Навроцкий подчеркнул, что видит серьезную возможность для постоянного присутствия американских войск в Польше. Он отметил, что на переговорах Хегсета и Ценцкевича будет обсуждаться и постоянное присутствие американских войск в Польше, и гарантии безопасности, и проекты, которые станут новыми для инфраструктуры польской безопасности.