Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян продолжит поддерживать Москву в защите суверенитета

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе состоявшейся в Пекине встречи с президентом РФ Владимиром Путиным назвал поддержку России в защите интересов безопасности братским долгом КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын сказал, что КНДР и впредь будет в полной мере поддерживать борьбу правительства, армии и народа России в защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства, считать это братским долгом и неизменно оставаться преданной выполнению межгосударственного договора КНДР и РФ", - подчеркивается в сообщении ЦТАК.

В нем отмечается, что Ким Чен Ын и Путин детально обсудили перспективные планы сотрудничества между странами и "подтвердили твердую волю к дальнейшему развитию двусторонних отношений на высоком уровне".

Кроме того, состоялся обмен мнениями по основным международным и региональным вопросам.

Как сообщалось, Путин и Ким Чен Ын провели в среду двустороннюю встречу в Пекине, в ходе которой северокорейский лидер заявил, что после заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР отношения стран развиваются во всех аспектах.

Ким Чен Ын выразил Путину особую благодарность за то, что тот несколько раз высоко оценил подвиг военных КНДР, сражавшихся в Курской области.

Путин и Ким Чен Ын по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 3 сентября присутствовал в Пекине на торжествах по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. В мероприятиях приняли участие лидеры 26 стран мира. На площади Тяньаньмэнь состоялся военный парад.

Ким Чен Ын КНДР Пхеньян
Администрация Трампа не планирует отправлять нацгвардию в Чикаго незамедлительно

S&P 500 и Nasdaq завершили торги ростом

В результате крушения фуникулера в Португалии погибло 15 человек

Макрон заявил о готовности Европы предоставить гарантии безопасности Украине

Трамп планирует в ближайшие дни поговорить с Путиным

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Путин выразил уверенность, что в отношениях РФ и Азербайджана "всё встанет на свои места"

Глава Пентагона не исключил силовую смену власти в Венесуэле

Путин заявил об успешном наступлении военных на всех направлениях в зоне СВО

