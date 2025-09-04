Глава Минобороны Польши отверг возможность размещения польских военных на Украине

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Польша не будет направлять войска на Украину, заявил вице-премьер, глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Действия, которые мы предпринимаем – это тоже "коалиция желающих", но я твердо хочу заявить, что наши войска не будут находиться на Украине", - сказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции в четверг.

Его цитирует пресс-служба ведомства.

"Мы поддержим их, в том числе логистикой и планированием", - добавил министр.