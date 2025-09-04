Поиск

Глава МЧС РФ возглавит Координационный совет по чрезвычайным ситуациям ОДКБ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков избран председателем Координационного совета по чрезвычайным ситуациям (КСЧС) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в следующем году, сообщила пресс-служба министерства.

В четверг состоялось 16-е заседание КСЧС ОДКБ в Киргизии, на котором обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества с международными организациями для использования их потенциала при оказании помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Ежегодно председательство в ОДКБ переходит от государства к государству в алфавитном порядке: в этом году председательствует Киргизия, в следующем - Россия.

По словам Куренкова, 17-е заседание КСЧС ОДКБ пройдет в июне 2026 года в Санкт-Петербурге.

ОДКБ была создана в 2002 году в Ташкенте. В нее входят шесть стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Для координации взаимодействия министерств по ЧС в 2007 году был создан КСЧС. Его задача - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Александр Куренков ОДКБ МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку

В Париже проходит встреча "коалиции желающих" по Украине

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне достигло 17

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне достигло 17
Военная операция на Украине

Военные заявили о контроле над территорией ДНР в полосе действий группировки "Восток"

Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси

Восточный экономический форум - 2025

РФ и Китай в следующем году определят сроки и схему финансирования "Силы Сибири 2"

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 4 сентября

ООН ожидает, что число жертв землетрясения в Афганистане вырастет

ООН ожидает, что число жертв землетрясения в Афганистане вырастет

Администрация Трампа не планирует отправлять нацгвардию в Чикаго незамедлительно

Администрация Трампа не планирует отправлять нацгвардию в Чикаго незамедлительно
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7100 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });