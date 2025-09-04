Глава МЧС РФ возглавит Координационный совет по чрезвычайным ситуациям ОДКБ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков избран председателем Координационного совета по чрезвычайным ситуациям (КСЧС) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в следующем году, сообщила пресс-служба министерства.

В четверг состоялось 16-е заседание КСЧС ОДКБ в Киргизии, на котором обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества с международными организациями для использования их потенциала при оказании помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Ежегодно председательство в ОДКБ переходит от государства к государству в алфавитном порядке: в этом году председательствует Киргизия, в следующем - Россия.

По словам Куренкова, 17-е заседание КСЧС ОДКБ пройдет в июне 2026 года в Санкт-Петербурге.

ОДКБ была создана в 2002 году в Ташкенте. В нее входят шесть стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Для координации взаимодействия министерств по ЧС в 2007 году был создан КСЧС. Его задача - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.