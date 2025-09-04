Поиск

Британские компании сокращают штаты самыми быстрыми темпами с 2021 года

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Британские компании сокращают рабочие места самыми быстрыми темпами с 2021 года и дают наихудшие прогнозы о занятости с начала пандемии, сообщил Банк Англии.

Согласно результатам проведенного ЦБ опроса главных финансовых директоров, в июне-августе британские компании сократили штаты на 0,5% в годовом выражении, что является самым значительным снижением за четыре года.

В ближайший год компании планируют снизить число рабочих мест еще на 0,5%. Это самый плохой показатель с октября 2020 года, когда экономика только начала восстанавливаться после ковидного шока, а пандемийные ограничения еще продолжали действовать, пишет Financial Times.

Респонденты связывают снижение занятости, о котором сообщалось и в ряде других опросов, с решением министра финансов Великобритании Рейчел Ривз о повышении налогов и минимальной заработной платы, а также увеличением взносов в фонд национального страхования.

По данным исследования, около 20% опрошенных сообщили о понижении зарплат, 34% - о повышении цен, 66% - об ухудшении рентабельности.

Респонденты ожидают инфляцию в ближайший год в среднем на уровне 3,3% - максимум за 17 месяцев. В долгосрочной перспективе (на три года) прогнозируется 2,9%.

Бизнес планирует повысить цены на свою продукцию и услуги в ближайший год на 3,7%. Уровень зарплат, как ожидается, увеличится на 3,6%.

