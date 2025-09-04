Лидеры ЕС, США и Украины собрались на видеоконференцию

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, а также европейские лидеры начали переговоры в режиме видеоконференции, сообщают в четверг французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Ранее сообщалось, что в четверг в Париже проходит встреча "коалиции желающих" - стран, готовых оказывать поддержку Украине после завершения конфликта. Ряд лидеров приехали во французскую столицу, некоторые решили присоединиться в формате видеоконференции.