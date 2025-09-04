Более 500 тыс. человек эвакуировались на востоке Пакистана из-за наводнений

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Более 500 тыс. человек покинули дома из-за наводнений на востоке Пакистана в провинции Пенджаб, сообщает в четверг Associated Press (AP).

"Уровень воды в реках достиг опасного уровня в восточной провинции Пенджаб, что вынудило более полумиллиона человек покинуть свои дома за последние 24 часа, заявляют официальные лица", - передает агентство.

Всего, по данным AP, общее число перемещенных лиц уже достигло 1,8 млн человек. Массовая эвакуация еще продолжается в пострадавшем от наводнения округе Музаффаргарх и других районах страны.

Ранее в четверг Великобритания выделила $2,2 млн на подготовку жителей провинции Синд к ожидаемым наводнениям. Всего британская гуманитарная помощь Пакистану составила $3,4 млн.

Наводнения в Пакистане происходит с июля этого года. Ранее три основные реки в регионе Рави, Сатледж и Ченаб впервые почти за 40 лет одновременно вышли из берегов в результате многодневных проливных муссонных дождей. Стихия разрушала жилые дома, посевы и предприятия. Затопленными оказались 3,9 тыс. деревень.

Министр федерального планирования Пакистана Ахсан Икбал ранее заявил, что индийская сторона нарушила ключевой Договор о водах Инда, действие которого приостановили в связи с обменом ударами Пакистаном и Индией в минувшем мае. Министр высказал подозрения, что Индия преднамеренно сбросила воды через шлюзы дамб.

С конца июня жертвами наводнения в Пакистане стали больше 800 человек.