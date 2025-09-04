Поиск

Более 500 тыс. человек эвакуировались на востоке Пакистана из-за наводнений

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Более 500 тыс. человек покинули дома из-за наводнений на востоке Пакистана в провинции Пенджаб, сообщает в четверг Associated Press (AP).

"Уровень воды в реках достиг опасного уровня в восточной провинции Пенджаб, что вынудило более полумиллиона человек покинуть свои дома за последние 24 часа, заявляют официальные лица", - передает агентство.

В миреПакистан обвинил Индию в преднамеренном сбросе воды в рекахЧитать подробнее

Всего, по данным AP, общее число перемещенных лиц уже достигло 1,8 млн человек. Массовая эвакуация еще продолжается в пострадавшем от наводнения округе Музаффаргарх и других районах страны.

Ранее в четверг Великобритания выделила $2,2 млн на подготовку жителей провинции Синд к ожидаемым наводнениям. Всего британская гуманитарная помощь Пакистану составила $3,4 млн.

Наводнения в Пакистане происходит с июля этого года. Ранее три основные реки в регионе Рави, Сатледж и Ченаб впервые почти за 40 лет одновременно вышли из берегов в результате многодневных проливных муссонных дождей. Стихия разрушала жилые дома, посевы и предприятия. Затопленными оказались 3,9 тыс. деревень.

Министр федерального планирования Пакистана Ахсан Икбал ранее заявил, что индийская сторона нарушила ключевой Договор о водах Инда, действие которого приостановили в связи с обменом ударами Пакистаном и Индией в минувшем мае. Министр высказал подозрения, что Индия преднамеренно сбросила воды через шлюзы дамб.

С конца июня жертвами наводнения в Пакистане стали больше 800 человек.

Индия Пакистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В отношении члена совета управляющих ФРС Лизы Кук начато уголовное расследование

Макрон объявил о начале работы над гарантиями безопасности для Украины

Макрон объявил о начале работы над гарантиями безопасности для Украины

В "коалиции желающих" не будут разглашать, какие силы готовы выделить для Киева

Умершие знаменитости

Умер Джорджо Армани

Умер Джорджо Армани

Трамп отверг предложение по торговому соглашению с Дели из-за закупок Индией нефти РФ

Трамп отверг предложение по торговому соглашению с Дели из-за закупок Индией нефти РФ

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку

В Париже проходит встреча "коалиции желающих" по Украине

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне достигло 17

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне достигло 17
Военная операция на Украине

Военные заявили о контроле над территорией ДНР в полосе действий группировки "Восток"

Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7100 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });