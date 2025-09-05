Представители Минобороны США и Тайваня провели секретные переговоры на Аляске

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Представители Минобороны США и оборонного ведомства Тайваня в обстановке секретности провели на Аляске раунд переговоров, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Американскую сторону представлял представитель Пентагона по Индо-Тихоокеанскому региону Джед Ройал, тайваньскую - заместитель советника по национальной безопасности Сю Сучэнь.

По данным газеты, встреча прошла вместо планировавшихся на июнь переговоров замглавы Пентагона по оборонной политике Элбриджа Колби с главой Минобороны Тайваня Веллингтоном Ку в Вашингтоне.

"Администрация США в последнюю минуту отменила встречу, сообщив Тайбэю, что этот шаг связан с военными ударами по Ирану. Но некоторые официальные лица США утверждали, что разрешение министру обороны Тайваня впервые посетить Вашингтон может поставить под угрозу встречу президента Дональда Трампа и (председателя КНР - ИФ) Си Цзиньпина", - отмечается в публикации.

В ней говорится, что представители США и Китая ведут торговые переговоры, которые, по словам обеих сторон, "могут проложить путь к саммиту в Пекине, возможно, в октябре".

Ранее Financial Times сообщала, что в Вашингтоне чиновники получили указание заморозить антикитайские меры, такие как экспортный контроль, чтобы избежать срыва переговоров.