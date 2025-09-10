Поиск

Министры обороны КНР и США обсудили Тайвань и обстановку в Южно-Китайском море

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Китая Дун Цзюнь и шеф Пентагона Пит Хегсет в режиме видеозвонка обсудили Тайвань и ситуацию в Южно-Китайском море, сообщает South China Morning Post со ссылкой на "Синьхуа"

"Всякий заговор или вмешательство с использованием военной силы для "содействия независимости" или использования тайваньского вопроса для сдерживания Китая будет пресекаться", - заявил Дун Цзюнь своему собеседнику.

Он также отметил "стремление КНР поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море совместно с другими странами региона".

Пентагон также обнародовал пресс-релиз, посвященный разговору.

"Хегсет дал понять, что США не ищут конфликта с Китаем и не стремятся к смене режима или давлению на КНР. В то же время он решительно подчеркнул важнейшие интересы США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и готовность защищать эти интересы", - рассказал пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл, отметив "искренний и конструктивный" характер беседы.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Пекин решительно выступает против любых официальных контактов зарубежных представителей с Тайбэем, которые рассматривает как грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая, принципа признания КНР как единственного законного представителя китайского народа.

