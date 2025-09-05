Поиск

Учения Южной Кореи, США и Японии пройдут в сентябре в районе Корейского полуострова

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Южная Корея, США и Япония проведут комплексные военные учения Freedom Edge в сентябре, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ).

"Три страны укрепят свои комплексные операционные возможности на море, в воздухе и киберпространстве, повысят оперативную совместимость для поддержания прочного и стабильного трехстороннего сотрудничества", - говорится в сообщении ОКНШ.

Проведение учений запланировано "в рамках постоянных усилий по углублению сотрудничества в области безопасности в условиях военных угроз Северной Кореи".

В соответствии с планами, учения будут проходить с 15 по 19 сентября в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чеджудо.

Агентство обратило внимание, что нынешние учения станут третьими по счету в трехстороннем формате, но первыми с тех пор, как Ли Чжэ Мен и Дональд Трамп вступили в должности президентов Южной Кореи и США.

Южная Корея США Япония учения
