Минтруда США сообщило о техпроблемах перед публикацией данных о безработице за август

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Статистическое управление министерства труда США сообщило о технических трудностях в преддверии публикации отчета о занятости за август.

"К сожалению, в настоящее время у нас возникли технические трудности. Все инструменты для получения данных будут доступны, как только мы решим проблему", - сообщается в заявлении, опубликованном на сайте статуправления.

Отчет о занятости за август, включающий данные об уровне безработицы и изменении количества рабочих мест в экономике страны, должен быть обнародован в 15:30 по Москве. Пока неясно, повлияет ли заявление статуправления на публикацию отчета в запланированные сроки.