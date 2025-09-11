Ставки по ипотеке в США упали на 15 б.п., максимально за год

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В США ставки долгосрочных ипотечных кредитов упали максимальными темпами за год.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,35% годовых по сравнению с 6,5% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,2%.

Пятнадцатилетние ипотечные кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,5% годовых против 5,6% неделей ранее и 5,27% год назад.

"Ипотечные ставки продолжают двигаться в правильном направлении, и покупатели это видят, поскольку объем заявок на покупку жилья растет самыми высокими темпами более чем за 4-летний период", - заявил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций.

Доходность 10-летних US Treasuries находится сейчас в районе 4,005% годовых по сравнению с 4,162% неделей ранее. Снижение вызвано слабыми данными по рынку труда, усилившими ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой на следующей неделе.