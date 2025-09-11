Поиск

Ставки по ипотеке в США упали на 15 б.п., максимально за год

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В США ставки долгосрочных ипотечных кредитов упали максимальными темпами за год.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,35% годовых по сравнению с 6,5% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,2%.

Пятнадцатилетние ипотечные кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,5% годовых против 5,6% неделей ранее и 5,27% год назад.

"Ипотечные ставки продолжают двигаться в правильном направлении, и покупатели это видят, поскольку объем заявок на покупку жилья растет самыми высокими темпами более чем за 4-летний период", - заявил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций.

Доходность 10-летних US Treasuries находится сейчас в районе 4,005% годовых по сравнению с 4,162% неделей ранее. Снижение вызвано слабыми данными по рынку труда, усилившими ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой на следующей неделе.

US Treasuries Freddie Mac США Сэм Хатер ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В США назвали отказ от нефти РФ условием для урегулирования спора о пошлинах для Индии

В ЕК считают, что еще рано раскрывать подробности 19-го пакета санкций против России

Суд ЕС отменил разрешение Венгрии финансировать проект АЭС "Пакш-2"

Суд ЕС отменил разрешение Венгрии финансировать проект АЭС "Пакш-2"

Краснодарский аэропорт с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов

Краснодарский аэропорт с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов

"Мосбиржа" приостановила торги на срочном рынке

Перевозки через "Шереметьево" в июле впервые в этом году ушли в минус

Еврокомиссия выделила Украине 1 млрд евро в рамках кредитной инициативы G7

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7137 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2389 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });