Поиск

США намерены вводить санкции против стран, удерживающих американских граждан

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в пятницу подпишет указ, который предполагает санкции в отношении стран, которые, по мнению Вашингтона, незаконно задерживают американских граждан, передает телеканал CBS.

"CBS News стало известно, что администрация Трампа введет новый статус для стран - спонсоров неправомерных задержаний. Этот шаг позволит США наказывать государства, которые незаконно задерживают американских граждан или берут их в заложники", - говорится в сообщении телеканала.

По данным CBS, эти меры направлены в том числе на то, чтобы побудить лидеров этих государств немедленно освободить удерживаемых там американцев.

Данный шаг, по аналогии с механизмом признания стран "спонсорами терроризма", даст возможность Госдепартаменту США задействовать дополнительные инструменты для воздействия на государства, использующие задержанных американцев как средство политического давления.

Власти США не предоставляли информацию о числе задержанных за рубежом американцев. По некоторым данным, в 2024 году в 17 государствах задержали 54 гражданина США.

США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фицо обсудил с Зеленским безопасность энергетической инфраструктуры

Египет выступил против переселения палестинцев на свою территорию

Вице-премьер Великобритании ушла в отставку из-за проблем с налогами

Совет директоров Tesla предложил компенсационный пакет Илону Маску на $1 трлн

Совет директоров Tesla предложил компенсационный пакет Илону Маску на $1 трлн

Минюст Греции удовлетворил запрос Молдавии об экстрадиции олигарха Плахотнюка

Трамп предположил, что Россия и Индия оказались в сфере влияния Китая

Трамп предположил, что Россия и Индия оказались в сфере влияния Китая

Что случилось этой ночью: пятница, 5 сентября

Восточный экономический форум - 2025

Песков заявил, что размещение международных сил на Украине опасно для России

Песков заявил, что размещение международных сил на Украине опасно для России

Трамп заявил, что скоро поговорит с Путиным

Трамп заявил, что скоро поговорит с Путиным

Трамп в пятницу переименует министерство обороны в "министерство войны"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });