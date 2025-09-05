США намерены вводить санкции против стран, удерживающих американских граждан

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в пятницу подпишет указ, который предполагает санкции в отношении стран, которые, по мнению Вашингтона, незаконно задерживают американских граждан, передает телеканал CBS.

"CBS News стало известно, что администрация Трампа введет новый статус для стран - спонсоров неправомерных задержаний. Этот шаг позволит США наказывать государства, которые незаконно задерживают американских граждан или берут их в заложники", - говорится в сообщении телеканала.

По данным CBS, эти меры направлены в том числе на то, чтобы побудить лидеров этих государств немедленно освободить удерживаемых там американцев.

Данный шаг, по аналогии с механизмом признания стран "спонсорами терроризма", даст возможность Госдепартаменту США задействовать дополнительные инструменты для воздействия на государства, использующие задержанных американцев как средство политического давления.

Власти США не предоставляли информацию о числе задержанных за рубежом американцев. По некоторым данным, в 2024 году в 17 государствах задержали 54 гражданина США.