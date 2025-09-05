Поиск

Армения и Азербайджан обсудили вопросы делимитации и разминирования участков госграницы

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Делегации Армении и Азербайджана под руководством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева нанесли взаимные визиты на территории двух стран, сообщает МИД Армении.

"В соответствии с достигнутыми 8 августа 2025 года в Вашингтоне договорённостями стороны обсудили вопросы, связанные с делимитацией и разминированием соответствующих участков/отрезков линии границы, а также с восстановлением и строительством необходимых инфраструктур и со сроками их реализации с целью синхронизации действий в области создания коммуникаций", - заявили в пресс-службе МИД Армении.

Отмечается, что руководители делегаций обменялись мнениями по организации следующей встречи комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Армения Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фицо обсудил с Зеленским безопасность энергетической инфраструктуры

Египет выступил против переселения палестинцев на свою территорию

Вице-премьер Великобритании ушла в отставку из-за проблем с налогами

Совет директоров Tesla предложил компенсационный пакет Илону Маску на $1 трлн

Совет директоров Tesla предложил компенсационный пакет Илону Маску на $1 трлн

Минюст Греции удовлетворил запрос Молдавии об экстрадиции олигарха Плахотнюка

Трамп предположил, что Россия и Индия оказались в сфере влияния Китая

Трамп предположил, что Россия и Индия оказались в сфере влияния Китая

Что случилось этой ночью: пятница, 5 сентября

Восточный экономический форум - 2025

Песков заявил, что размещение международных сил на Украине опасно для России

Песков заявил, что размещение международных сил на Украине опасно для России

Трамп заявил, что скоро поговорит с Путиным

Трамп заявил, что скоро поговорит с Путиным

Трамп в пятницу переименует министерство обороны в "министерство войны"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });