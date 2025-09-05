Армения и Азербайджан обсудили вопросы делимитации и разминирования участков госграницы

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Делегации Армении и Азербайджана под руководством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева нанесли взаимные визиты на территории двух стран, сообщает МИД Армении.

"В соответствии с достигнутыми 8 августа 2025 года в Вашингтоне договорённостями стороны обсудили вопросы, связанные с делимитацией и разминированием соответствующих участков/отрезков линии границы, а также с восстановлением и строительством необходимых инфраструктур и со сроками их реализации с целью синхронизации действий в области создания коммуникаций", - заявили в пресс-службе МИД Армении.

Отмечается, что руководители делегаций обменялись мнениями по организации следующей встречи комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.