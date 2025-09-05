Поиск

В правительстве Великобритании произошли перестановки

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Великобритании произошли масштабные перестановки в правительстве – главой МИД стала Иветт Купер, а главу МИД Великобритании Дэвида Лэмми назначили вице-премьером страны, сообщает в пятницу газета The Guardian.

"По данным источников на Даунинг-стрит, Иветт Купер станет новым министром иностранных дел Великобритании. Такое решение принято на фоне масштабной перестановки в правительстве, которую начал (премьер-министр Великобритании) Кир Стармер после громкого ухода его заместительницы Анджелы Рейнер", - отмечает издание.

Сообщается, что Дэвид Лэмми также займет пост министра юстиции. По данным из правительственных кругов, министр юстиции Шабана Махмуд возглавит министерство внутренних дел.

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 5 сентября

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро

Премьер Словакии в беседе с Зеленским поддержал стремление Киева на сближение с ЕС

Фицо обсудил с Зеленским безопасность энергетической инфраструктуры

Египет выступил против переселения палестинцев на свою территорию

Вице-премьер Великобритании ушла в отставку из-за проблем с налогами

Совет директоров Tesla предложил компенсационный пакет Илону Маску на $1 трлн

Совет директоров Tesla предложил компенсационный пакет Илону Маску на $1 трлн

Минюст Греции удовлетворил запрос Молдавии об экстрадиции олигарха Плахотнюка

Трамп предположил, что Россия и Индия оказались в сфере влияния Китая

Трамп предположил, что Россия и Индия оказались в сфере влияния Китая

Что случилось этой ночью: пятница, 5 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });