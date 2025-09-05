В правительстве Великобритании произошли перестановки

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Великобритании произошли масштабные перестановки в правительстве – главой МИД стала Иветт Купер, а главу МИД Великобритании Дэвида Лэмми назначили вице-премьером страны, сообщает в пятницу газета The Guardian.

"По данным источников на Даунинг-стрит, Иветт Купер станет новым министром иностранных дел Великобритании. Такое решение принято на фоне масштабной перестановки в правительстве, которую начал (премьер-министр Великобритании) Кир Стармер после громкого ухода его заместительницы Анджелы Рейнер", - отмечает издание.

Сообщается, что Дэвид Лэмми также займет пост министра юстиции. По данным из правительственных кругов, министр юстиции Шабана Махмуд возглавит министерство внутренних дел.