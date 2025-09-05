Поиск

Замглавы МИД РФ заявил, что отношения между Россией и КНДР характеризуются высшей степенью взаимного доверия между лидерами стран

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Состоявшаяся на днях встреча лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына подтвердила обоюдный настрой на расширение плодотворного взаимодействия между двумя государствами, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Недавняя встреча лидеров наших стран 3 сентября в Пекине (...) подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее укрепление и расширение плодотворного взаимодействия между Россией и КНДР. Нашу общую решимость совместно противостоять новым международным вызовам", - сказал Галузин, выступая на приеме, приуроченном к 77-й годовщине со дня основания КНДР.

Замминистра подчеркнул, что "нынешнее состояние российско-корейских отношений характеризуется высшей степенью взаимного доверия между нашими лидерами".

В свою очередь посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль отметил, что недавняя встреча лидеров РФ и КНДР стала "очередным важным событием для динамичного развития и расширения двусторонних отношений во всех областях согласно межгосударственному договору КНДР и РФ".

"На встрече Ким Чен Ын подтвердил неизменную волю последовательно развивать и поднимать двусторонние отношения на более новый высокий уровень", - сказал северокорейский дипломат.

Син Хон Чхоль выразил надежду на то, что "российские товарищи будут тесно взаимодействовать и укреплять стратегическую коммуникацию с нами на всех направлениях на историческом пути; последовательно расширять и развивать корейско-российские отношения для обеспечения мира и безопасности во всем мире".

